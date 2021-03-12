СНБО продлила на три года санкции против двух российских банков

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще с 2019 года,. 15 марта в них заканчивается этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок санкций на 3 года», - сказал Данилов.

Как сообщалось, в марте 2019 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об обновленных персональных экономических и других санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в агрессии против Украины. Тогда же на основании предложений Национального банка были продлены санкции для 4 банков с капиталом государства-агрессора.

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