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СНБО продлила на три года санкции против двух российских банков

12.03.2021 / 13:19
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о продлении санкционных ограничений для двух российских банков, срок действия которых должен закончить 15 марта.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще с 2019 года,. 15 марта в них заканчивается этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок санкций на 3 года», - сказал Данилов.

Как сообщалось, в марте 2019 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об обновленных персональных экономических и других санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в агрессии против Украины. Тогда же на основании предложений Национального банка были продлены санкции для 4 банков с капиталом государства-агрессора.

Источник

санкции, банки, СНБО
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