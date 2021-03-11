Вышла книга о родителях Богородицы с особым молитвенным правилом для бездетных пар

Вышла книга «Святые Богоотцы Иоаким и Анна: родословная, житие, чудеса», написанная братией братией Карцонеив, проживающих в каливе Великомученика Георгия скита Святой Анны на Святой Горе Афон.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pilgrims.in.ua, в издании на основании древних источников, современных исследований и церковного предания реконструирована жизнь родителей Пресвятой Богородицы, их роль в истории спасения человеческого рода и место в сонме святых Православной Церкви.

«Мне пришлось наблюдать за рождением этой книги с самого начала –от собрания многочисленных свидетельств из творений святых отцов, которые так или иначе вспоминают о происхождении святых отец Богородицы или приводят сведения, которые сохранило церковное предание, до работы над русским переводом, изданием сначала в Греции, и, наконец – достаточно длительной подготовкой русскоязычного издания. Приятно держать в руках многолетний труд, который словно обрел сегодня плоть и кровь», - отметил директор Паломнического центра Владимир Телиженко.

Также в книге опубликованы свидетельства о чудесах, которые постоянно происходят по молитвам святых Иоакима и Анны, сведения о которых взяты из реестра чудесных явлений, что ведется в скиту Святой Анны на Афоне.

В книге приводится специальное молитвенное правило на рождение детей, которое с давних времен старцы скита благословляют бездетным парам, а также - канон и акафист святым Богоотцам Иоакиму и Анне.

Книга издана паломническим центром Украинской Православной Церкви и издательством «Канон» по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В ближайшем времени издание появится в церковных лавках Украинской Православной Церкви.