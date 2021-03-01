В течение года вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке.

«Украина имеет контрактов на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это - наш путь возвращения к привычной жизни», - написал Шмыгаль.

По его словам, Минцифры и Минздрав анонсировали запуск со следующей недели нового проекта, который позволит записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или веб-портал "Дія". «Это поможет избежать очередей и заполнения лишних бумажек», - убежден глава правительства.

Он напомнил о том, что на этой неделе в Украине началась кампания по вакцинации населения от COVID-19. Вакцинировались AstraZeneca/Oxford, которая производится на мощностях индийской компании Serum Institute, уже 3 141 человек. «Вакцинирование происходит в соответствии с национальным планом, и первыми вакцину получили врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Также вчера начали вакцинировать военных в Луганской области», - отметил Шмыгаль.

Напомним, в Украине от COVID-19 вакцинировали уже более 3 тысяч человек, за прошедшие сутки - 90.

24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. За день до этого, 23 февраля, в Украину прибыли 500 тыс. доз вакцины Covishield, разработанной Oxford/AstraZeneca и произведенной на мощностях Serum Institute.

До 31 марта Минздрав рассчитывает получить еще 1,5 млн доз этой вакцины. Также в начале марта ожидается поставка 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

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