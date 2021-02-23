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Управделами УПЦ встретился с настоятелями захваченных храмов УПЦ и передал в дар церковную утварь

23.02.2021 / 19:54
Управделами УПЦ встретился с настоятелями захваченных храмов УПЦ и передал в дар церковную утварь
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний передал в дар пострадавшим приходам Волыни необходимую церковную утварь: евхаристические наборы, напрестольные Евангелия, литийные блюда и прочее

В Киево-Печерской лавре состоялась встреча управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича) с настоятелями приходов Волынской епархии, храмы которых были захвачены.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук-страницу митрополита Антония, во время встречи священники рассказали о приходской жизни общин, оставшихся без храмов и вынужденных совершать богослужения в других помещениях.

Митрополит Антоний поблагодарил настоятелей захваченных храмов за добросовестное пастырское служение и пожелал помощи Божьей во времена испытаний.

В завершение встречи митрополит Антоний передал в дар пострадавшим приходам Волыни необходимую церковную утварь: евхаристические наборы, напрестольные Евангелия, литийные блюда и прочее.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре 22 февраля состоялся съезд представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви.

Сейчас захвачено около 120 храмов УПЦ. Тысячи верующих не имеют места для молитвы, семьи священников изгнаны из домов.

За последние 7 лет около 500 храмов УПЦ и общин стали жертвами рейдерских захватов или покушений.
Наиболее «горячие точки» - в Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой-Буковинской и Винницкой епархиях УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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