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Рада возобновила конкурсы на госдолжности

17.02.2021 / 13:19
Парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законы по восстановлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Об этом сообщает пресс-служба Рады

Детали: "За" проголосовали 289 нардепов. Закон направлен на восстановление конкурсов на занятие должностей государственной службы.

Отмечается, что конкурсы на должности, занятые лицами, работающими по контракту на время коронавирусного карантина, должны быть объявлены в течение шести или девяти месяцев со дня вступления закона в силу.

Контракты, заключенные на время карантина, будут действовать до назначения победителей конкурсов.

Напомним: Конкурсы на госдолжности были остановлены в апреле прошлого года из-за пандемии. На государственные должности работников нанимали по контракту.

Еще в августе в программе помощи ЕС правительству Украины напоминали о необходимости возобновить конкурсы для назначений на государственную службу.

Источник

конкурс, ВР, госдолжности
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