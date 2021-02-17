Рада возобновила конкурсы на госдолжности

Об этом сообщает пресс-служба Рады

Детали: "За" проголосовали 289 нардепов. Закон направлен на восстановление конкурсов на занятие должностей государственной службы.

Отмечается, что конкурсы на должности, занятые лицами, работающими по контракту на время коронавирусного карантина, должны быть объявлены в течение шести или девяти месяцев со дня вступления закона в силу.

Контракты, заключенные на время карантина, будут действовать до назначения победителей конкурсов.

Напомним: Конкурсы на госдолжности были остановлены в апреле прошлого года из-за пандемии. На государственные должности работников нанимали по контракту.

Еще в августе в программе помощи ЕС правительству Украины напоминали о необходимости возобновить конкурсы для назначений на государственную службу.

Источник