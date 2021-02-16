У Путина объяснили слова о поддержке Донбасса: имел в виду социальную помощь

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, на Донбассе проживают много русских и русскоязычных, которые якобы лишены социального обеспечения и доступа к государственным услугам со стороны Украины.

"Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, имел ли Путин, говоря о возможных последствиях решений Москвы, в виду последствия в случае включения Донбасса в состав России, Песков ответил, что это понятно из контекста.

"Я бы не стал в данном случае развивать, там из контекста все предельно понятно", - добавил он.

Напомним, Путин заявил, что не бросит Донбасс в ответ на провокационный вопрос российской пропагандистки Маргариты Симоньян о том, когда Россия присоединит оккупированные районы.

В январе в Кремле утверждали, что Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс.

"Ни прямо, ни косвенно этого вопроса (о присоединении Донбасса, - ред.) на повестке дня не стоит", - заявлял Дмитрий Песков.

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