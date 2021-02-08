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Кулеба: со взглядами Навального разберемся, когда выйдет из-за решетки

08.02.2021 / 13:20
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина будет разбираться со взглядами российского оппозиционера Алексея Навального на оккупацию Крыма после его освобождения из тюрьмы.

Об этом заявил Кулеба в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Я принципиально всегда буду выступать в поддержку человека, которого произвольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому кейсу.

Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной. Это другой вопрос. Но права человека должны уважаться. Поэтому дело Навального в этом плане очевидно".

По словам министра, "Украина выступает в защиту россиян, стремящихся к демократическим переменам", а Навальный стал "олицетворением этих перемен".

Напомним, 24 января Кулеба заявил, что Украина поддерживает призывы к освобождению российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку он является врагом президента РФ Владимира Путина.

При этом он отметил, что "бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежем, в хорошем состоянии".

В октябре 2014 года в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Навальный заявил: "Я считаю, что, несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины… Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?"

2 февраля суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

Источник

Навальный, Кулеба
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