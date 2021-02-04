Евродепутат Николя Бе о закрытии NEWSONE, 112 Украина и ZIK: Зеленский переступил черту демократического режима, введя цензуру в стране

Об этом заявил французский политик, член Европарламента Николя Бе.

"Всегда возникает беспокойство, когда видишь, что в демократической стране применяют цензуру к медиа. Особенно, если это односторонне делает глава государства. Президент Зеленский взял на себя тяжелую ответственность, своевольно приняв решение запретить работу основных оппозиционных телеканалов. Это и определяет границу между демократическим режимом, когда все имеют возможность высказать собственное мнение, и авторитарным. Это, бесспорно, изменение курса. Я не вмешиваюсь в политическую жизнь Украины, поскольку являюсь европейским парламентарием. Но с беспокойством констатирую – кое-кто хочет заткнуть рот, заставить молчать и не дать оппозиции высказывать свои мысли. В то время как господин Медведчук и те, кто его поддерживает, выражают позицию объединения и примирения украинцев и отвергают попытки манипулировать Украиной на международной арене, некоторые хотели бы, чтобы Украина постоянно противостояла России. Хотя это не в интересах Украины, России и, конечно, европейских стран. Ситуация выглядит так, что те, кто подпал под цензуру, сейчас как раз и стоят на рациональной и взвешенной позиции на политической арене Украины", - отметил он.

По его словам, цензуру в стране вводить нельзя, потому что это прямая помеха свободным демократическим дискуссиям.

"Конечно, есть основные правовые принципы. Нельзя априори цензурировать. Могут быть судебные решения, которые принимают на основе законодательства, права, а политическая цензура, которую принимает исполнительная власть априори – это очень серьезно. Потому что это препятствует свободным демократическим дискуссиям. Эта проблема есть сейчас в разных странах. И сегодня можно видеть, как такие глобальные платформы как Твиттер, Фейсбук и другие соцсети в такой большой стране как США позволяют себе удалить аккаунт своего Президента, как это произошло несколько недель назад. Это вызывает беспокойство. Думаю, что нужно призвать президента Зеленского к взвешенности и ответственности, чтобы он не шел по этому пути, который позволяет другим, а не ему управлять Украиной, пытаясь помешать высказывать свое мнение тем, кто имеет рациональную позицию относительно сбалансированных отношений с соседями, в частности с Россией. Конечно, в интересах Украины иметь хорошие отношения и с европейскими странами, и с Россией. Если оппозиционные силы, стоящие на рациональной и сбалансированной позиции, сегодня не имеют возможности высказываться и их цензурируют в Украине, это, конечно, вызывает большую обеспокоенность и абсолютно не отвечает интересам Украины", - указал он.

Бе подчеркнул, что в Европе многие страны избрали враждебную позицию по отношению к Российской Федерации и прямо манипулируют мнением граждан.

"Реальность заключается в том, что различные европейские институты и многие европейские страны вот уже в течение нескольких лет как выбрали довольно враждебную позицию по отношению к России. И, в частности, манипулируют политической мыслью, направленной против России. Боюсь, что официальная реакция достаточно слаба, чтобы выразить возмущение этими чрезвычайно серьезными действиями, то есть запретом работы крупных оппозиционных каналов. Но считаю, что было бы делом чести европейских государств, а также европейских институтов, четко и твердо заявить большому государству (Украине), нашему другу и соседу, что попытки препятствовать свободе слова является неприемлемым, и призвать президента Зеленского опомниться. Считаю, что роль европейских государств заключается в том, чтобы, конечно, по-дружески, без вмешательства в украинские дела, сказать о невозможности такого подхода. Потому что нельзя не реагировать и замалчивать правду о том, что основные оппозиционные медиа подвергаются цензуре в соседней стране", - резюмировал политик.