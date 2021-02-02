Войти | Зарегистрироваться
18:19

вторник,
02 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ напомнили, что принудительная вакцинация от COVID-19 противоречит международным правовым стандартам

02.02.2021 / 17:20
В УПЦ напомнили, что принудительная вакцинация от COVID-19 противоречит международным правовым стандартам
Источник: Центр информации УПЦ
Отказ в трудоустройстве, увольнение с работы, отказ в доступе к услугам в связи с отсутствием вакцинации – эти и другие подобные действия являются грубым нарушением прав человека

Никто не может быть принужден к вакцинации под влиянием политических, социальных или иных обстоятельств.

Об этом заявило Представительство УПЦ при европейских международных организациях, ссылаясь на положения резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2361 (2021), которая устанавливает международные юридические стандарты практики внедрения вакцинации, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

«Анализ этих стандартов дает основания сделать вывод, что вакцинация не может быть принудительной. Добровольность вакцинации устанавливается однозначно и безоговорочно в пункте 7.3.1. Резолюции, где предусмотрено, что вакцинация не является обязательной и никто не может быть принужден пройти эту процедуру под влиянием политических, социальных или иных обстоятельств. Пунктом 7.3.2. этого же документа запрещено подвергать людей дискриминации, то есть разного рода умалению в правах из-за отсутствия вакцинации», – подчеркнули в УПЦ.

В Представительстве УПЦ при европейских международных организациях отметили, что «принудительная вакцинация является признанным нарушением норм международного права и биоэтических стандартов в медицине. Отказ в трудоустройстве, увольнение с работы, отказ в доступе к услугам в связи с отсутствием вакцинации – эти и другие подобные действия являются грубым нарушением прав человека».

В документе указано, что «резолюция определяет вакцинацию как общественное благо и ценность, призывая государства не только информировать население о ее добровольном характере, но и устанавливать гарантии возмещения вреда, если вакцина причинит человеку вред (пункт 7.1.5.). Авторы этого документа предполагают, что вред может быть причинен и самой вакцинацией. К сожалению, во многих странах уже зафиксированы летальные случаи в результате проведения вакцинации».

В УПЦ обратили внимание, что «в соответствии с нормами Резолюции, государства и фармацевтические компании должны обеспечивать соблюдение высоких стандартов безопасности при производстве вакцин, а также прозрачное информирование населения о последствиях их применения».

В связи с этим в Представительстве УПЦ при европейских международных организациях считают, что процесс вакцинации должен происходить исключительно на добровольных началах, с соблюдением высоких стандартов безопасности и широкой информационной кампании о предлагаемых населению медицинских процедур и их последствий.

 

Источник: Inpress.ua
вакцинация, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.