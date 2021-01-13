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Суд над обвиняемыми по "делу Шеремета" продолжится 19 января

13.01.2021 / 12:20
Шевченковский районный суд Киева на заседании во вторник продолжил слушание по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В ходе судебного заседания суд приобщил к делу предоставленные прокурором материалы обвинения.

Представитель потерпевшей стороны, вступавший в дело, попросил время для ознакомления с этими документами.

Следующее судебное заседание состоится в 14.00 19 января, как ожидается, суд приступит к исследованию материалов, предоставленных прокурором.

Источник

суд, Шеремет
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