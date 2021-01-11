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НАПК перекрыло финансирование "Голоса" из бюджета

12.01.2021 / 13:23
Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило государственное финансирование для партии "Голос", она расценивает это как давление на себя.

Об этом сообщают пресс-служба партии "Голос", НАПК

Прямая речь главы партии Киры Рудык: "Партия "Голос" является единственной неолигархической парламентской партией. Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением.

Мы рассматриваем варианты обжалования этого решения и призываем НАПК не становиться инструментом политического давления".

Как пояснил пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух, у НАПК есть две претензии к этой партии.

Первая касается оформления сделок и актов выполненных работ у подрядчиков.

Вторая претензия, по словам Духа, заключается в том, что "Голос" оплатил арендную плату за офисы трех территориальных организаций.

НАПК проанализировала финотчет партии "Голос" за II квартал 2020 год – и отмечает, что обнаружила несоответствия в данных об исполнителях услуг, которым партия заплатила 1,3 млн грн, а на счет аренды помещений для Киевской городской и Одесской и Хмельницкой областных организаций партии указывает, что те как юрлица должны были заплатить НДС.

В НАПК также считают, что должны сообщить налоговикам и правоохранителям о возможных нарушениях со стороны партии "Голос".

Напомним, в мае 2019 года певец и основатель партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партия не получает средства от олигархов, но "десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес", поддерживают ее. Вакарчук также призвал желающих финансово поддержать новую тогда политсилу.

В июле 2019 года партия "Голос" прошла в Верховную Раду 9 созыва, но в марте 2020 года Вакарчук официально перестал возглавлять ее, а в июне прошлого года он сложил депутатский мандат – и фракция отпустила его из Верховной Рады.

Источник

финансирование, НАПК, Голос
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