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На Днепропетровщине освящен новый храм УПЦ

31.12.2020 / 11:44
На Днепропетровщине освящен новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Благодетели и активные прихожане награждены орденами, медалями и грамотами Украинской Православной Церкви

В Днепропетровской области, в Подгороднем освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин Великого освящения храма и Божественную литургию совершил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

Владыке сослужили секретарь Днепропетровской епархии протоиерей Николай Ничипорук, благочинный Днепровского районного церковного округа протоиерей Василий Бринзей, настоятель храма иерей Димитрий Яковлев и духовенство епархии.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, благодетели и активные прихожане награждены орденами, медалями и грамотами Украинской Православной Церкви. Им также вручены грамоты правящего архиерея.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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