На Днепропетровщине освящен новый храм УПЦ

В Днепропетровской области, в Подгороднем освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин Великого освящения храма и Божественную литургию совершил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

Владыке сослужили секретарь Днепропетровской епархии протоиерей Николай Ничипорук, благочинный Днепровского районного церковного округа протоиерей Василий Бринзей, настоятель храма иерей Димитрий Яковлев и духовенство епархии.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, благодетели и активные прихожане награждены орденами, медалями и грамотами Украинской Православной Церкви. Им также вручены грамоты правящего архиерея.