Митрополит Онуфрий рассказал, как УПЦ помогает бороться с пандемией

Украинская Православная Церковь активно продолжает помогать медицинским учреждениям и нуждающимся в период пандемии COVID-19.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в отчете Предстоятеля Украинской Православной Церкви, который был озвучен во время ежегодного собрания духовенства Киевской епархии.

Митрополит Онуфрий отметил, что Украинская Православная Церковь активно присоединилась к общегосударственным противоэпидемическим мероприятиям.

Вопросы церковной жизни в условиях карантина обсуждались на заседании Священного Синода. В обращениях и циркулярных письмах были сформулированы рекомендации по служению в новых карантинных условиях и оказания помощи нуждающимся.

«В связи с установлением в Киеве «оранжевого уровня» эпидемической опасности распространения COVID-19, 20 октября был издан циркуляр по Киевской епархии, в котором подчеркивалась необходимость соблюдения карантинных норм, дезинфекционного режима, обязательного использования средств индивидуальной защиты и осуществление санитарного контроля. Приходы и монастыри Киевской епархии от начала пандемии принимают необходимые меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. В каждом храме организовано бесплатную раздачу защитных масок и дезинфицирующих средств, которые в основном изготовлены силами прихожан, в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения. В целом, храмами столицы было закуплено, изготовлено и роздано 40 тыс защитных масок, а также 1500 литров дезинфицирующих средств», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель рассказал о передаче необходимого оборудования и финансовой помощи от Украинской Православной Церкви медицинским учреждениям столицы.

«Для городских больниц №4 и №6 была оказана помощь на сумму 66 тыс грн. Киевской городской детской клинической больнице №2 было передано более тысячи защитных масок.

Храмом святых Космы и Дамиана для 10-й городской клинической больницы был закуплен и передан аппарат ИВЛ. Приходом в честь свт. Феодосия Черниговского был приобретен и передан в медицинское учреждение прибор для диагностики и лечения офтальмологических заболеваний.

Приход в честь свт. Григория Богослова при 4-й Городской клинической больнице организовал пошив медицинских защитных костюмов из специальной ткани», - сообщается в отчете Предстоятеля.

Кроме того, для поддержки бездомных и социально незащищенных людей в столице организована раздача горячих обедов и средств личной защиты. Ежедневно более 350 человек имеют возможность бесплатно обедать при храмах столицы.

Митрополит Онуфрий отметил, что в 2020 году Киевская епархия оказала помощь 17 социальным учреждениям Киевской области.

«В целом, Киевской епархией УПЦ оказано более 915 тыс гривен финансовой помощи, роздано почти 5 тыс продуктовых наборов и более 157 тонн гуманитарной помощи. Адресная помощь оказана более чем двум тысячам человек. На базе строительства Кафедрального собора в честь Воскресения Христова при содействии Благотворительного фонда «Покров» организован пункт подготовки и раздачи продовольственных наборов для благочиний столицы, которые с помощью волонтеров из числа прихожан столичных храмов организуют адресную доставку таких наборов ветеранам, инвалидам и нуждающимся Киева», - рассказал Предстоятель УПЦ.

Также духовенство совместно с волонтерами передали материальную помощь и продукты пострадавшим от пожаров на Житомирщине и более 235 тыс грн в ходе общецерковного сбора средств для нужд Антиохийской Церкви, верующие и храмы которой пострадали от взрывов в порту города Бейрут.

Как сообщалось ранее, за 2020 год Социально-гуманитарный отдел в координации с епархиями Украинской Православной Церкви передал 2,5 млн грн, более 400 тонн продуктов и 62 тонны вещей медицинским учреждениям и нуждающимся.