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Митрополит Онуфрий рассказал о трех методах правильного воспитания детей

17.12.2020 / 16:11
Митрополит Онуфрий рассказал о трех методах правильного воспитания детей
Источник: Центр информации УПЦ
Эта мораль, которой нужно учить детей, содержится в Библии

Недостаточно одеть, накормить ребёнка, родители должны сделать всё, чтобы он рос морально здоровым.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди сегодня, в день великомученицы Варвары, во время литургии в Свято-Варваринском храме в Киеве.

Напомнив житие святой великомученицы, Предстоятель рассказал, как правильно воспитать детей.

 Одним из самых поразительных моментов жития является то, что казнить святую Варвару вызвался её отец, который до этого души в ней не чаял и окружал дочь всем необходимым и самым лучшим.

 «Не припомню другого примера, в котором родитель убивал бы своего ребёнка за то, что тот стал христианином», — сказал Блаженнейший Онуфрий.

 По его словам, этот случай — пример плотской, неразумной родительской любви.

 «Конечно, обязанность родителей заключается и в том, чтобы накормить, одеть своих детей, дать им образование. Но это — не единственная обязанность родителей по отношению к их детям, ещё более важным долгом взрослых является воспитание детей. Родители должны сделать всё, чтобы ребёнок рос морально здоровым, морально чистым», — сказал Предстоятель.

Эта мораль, которой нужно учить детей, содержится в Библии, подчеркнул он. «Уважать старших, быть послушным, честным, трудолюбивым, любить Бога и ближнего — это та мораль, христианская мораль, в которой каждый родитель должен воспитывать своего ребёнка. Если так воспитать ребёнка, он станет полезным и для себя самого, и для общества, в котором живёт», — подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

 Он также назвал три воспитательных средства. «Если ребёнок выходит за границы этой морали, то родители должны исправлять его, — сказал Предстоятель. — Есть три метода, которыми родители должны исправлять ребёнка. Первый: они должны сами показывать пример доброй, христианской морали, то есть сами должны жить по заповедям. Второй: они должны учить ребёнка словом. А когда ребёнок не воспринимает ни первый метод, ни второй, тогда родители должны употреблять физические меры. Эта третья мера воспитания, может, и не всем нужна, но для большинства необходима».

 Эта мера воспитания вовсе не является т. н. семейным насилием. «Сегодня если родитель только тронул ребёнка пальцем — это уже называют семейным насилием. Это гипертрофированный гуманизм », — подчеркнул Предстоятель.

 Детей нужно воспитывать в вере в Бога. «А когда ребёнок знает Бога и любит Его, он тогда будет и уважать своих родителей, других людей», — продолжил Блаженнейший Онуфрий.

В заключение Блаженнейший Митрополит Онуфрий пожелал родителям воспитать своих детей так, чтобы дети жили во славу Божию и им, родителям, на радость.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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