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Управделами УПЦ объяснил, возможно ли счастье в земной жизни человека

11.12.2020 / 10:30
Управделами УПЦ объяснил, возможно ли счастье в земной жизни человека
Источник: Центр информации УПЦ
Для счастья человеку необходимо, чтобы Бог присутствовал в его жизни. А для этого нужно научиться смирению

Самая большая иллюзия человека заключается в уверенности, что он сам способен достигнуть счастья.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Фома в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Без Бога это совершенно невозможно. Все достижимое в человеческой жизни, в земном отношении, к счастью не приводит. Мы можем радоваться какое‑то время новым вещам, знакомству, открытиям, но при этом возникает интересный парадокс: чем больше радости земной, тем больше пустоты появляется в душе человеческой.

Человек не знает, куда себя деть, что еще придумать, чтобы заглушить в своем сердце устремленность к Богу, потому что душа человеческая успокаивается только в Нем. Все остальное — мираж, пустота и тупик», — сказал митрополит Антоний.

По словам Владыки, для счастья человеку необходимо, чтобы Бог присутствовал в его жизни. А для этого нужно научиться смирению.

«Смирение — это та черта, которая дает человеку возможность купаться в благодати Божией. Если нет смирения — нет благодати, а следовательно, нет и счастья. Даже если нам кажется, что все у нас хорошо, что мы обладаем какими‑то талантами и дарами, но при этом у нас нет смирения, то все это ведет к гордости человеческой, а значит, к краху», - подытожил управделами УПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний
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