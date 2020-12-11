Попытка подкупа главы Фонда госимущества: подозреваемого арестовали с залогом

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook

Дословно: "9 декабря следственная судья ВАКС удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и избрала лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 823 611 гривен".

Подозреваемого арестовали до 5 февраля 2021 года включительно.

Напомним: 8 декабря правоохранители задержали экс-чиновника АО "Николаевоблэнерго", который предлагал главе Фонда госимущества 100 тысяч долларов за назначение руководителем предприятия. В Национальном антикоррупционном бюро отметили, что это уже третья зафиксирована попытка подкупа главы ФГИУ.

В январе 2020 года по заявлению председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали ему 5 миллионов долларов взятки.

В июле 2020 года другой злоумышленник предлагал взятку в размере 800 000 долларов за назначение руководителей двух государственных предприятий, а также продолжение действия договора с одним из этих предприятий и коммерческой фирмой.

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