ГБР по заявлению Медведчука и Кузьмина открыло уголовное расследование разворовывания властью средств антикоронавирусного фонда

В своем обращении депутаты подчеркивали, что почти половина средств, которые были выделены из фонда по борьбе с COVID-19 на финансирование президентской программы «Большая стройка», разворованы Укравтодором и подставными участниками тендеров. В документе говорится, что доступ к этим средствам получили шесть компаний, победивших в тендерах Укравтодора.

"Целевые средства из этого фонда в сумме почти 36 млрд грн направлены не на борьбу с эпидемией, а на финансирование программы Президента Украины "Большая стройка". Доступ к этим средствам получили шесть определенных компаний – "победителей" тендеров, объявленных «Укравтодором». В дальнейшем 40% этих средств было разворовано: "победители" выполняли работы не самостоятельно, а за значительно меньшую стоимость привлекали к строительству других субъектов (субподрядчиков), присваивая разницу стоимости работ. Поэтому похищены государственные средства в особо крупных размерах – более 14 млрд грн.", – говорится в депутатском обращении.

ГБР сообщает, что на основании данных, изложенных в депутатском обращении 25.11.2020 внесена информация в Единый реестр досудебных расследований с №42020000000002282 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 статьи 191 УК Украины «Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением».