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Байден назвал кандидатов на ключевые должности в экономическо-финансовом блоке правительства

01.12.2020 / 14:21
Избранный президент США Джо Байден объявил кандидатов на должности руководителей министерств и ведомств экономическо-финансового блока в правительстве.

Об этом сообщается на сайте переходной администрации Байдена-Харрис.

«Эта проверенная в кризисных условиях команда поможет избранным президенту Джо Байдену и вице-президенту Камали Харрис вытянуть Америку из нынешнего экономического кризиса и восстановить ее», - говорится в сообщении.

В частности, кандидатом на должность министра финансов является Джанет Йеллен (Janet Yellen), которая в случае утверждения Сенатом станет первой женщиной в истории страны, которая возглавит Минфин.

Объявлены и кандидаты на другие ключевые должности: Нира Тандэн (Neera Tanden) - на должность директора Административно-бюджетного управления; Уолли Адейемо (Wally Adeyemo) - заместителя министра финансов США; Сесилия Роуз (Cecilia Rouse) - главы Совета экономических советников; Джаред Бернштейн (Jared Bernstein) и Хизер Буши (Heather Boushey) - членов Совета экономических советников.

«Этот выбор отражает приверженность избранного президента к созданию администрации, которая будет выглядеть так же, как Америка - учитывая различное происхождение и жизненный опыт ведущих экономических экспертов нашей страны», - подчеркнули в переходной администрации.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп отказывается признавать поражение, однако проигрывает судебные иски относительно пересмотра результатов голосований. В начале следующего года, 20 января, запланирована церемония инаугурации нового президента США.

Источник

США, Байден
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