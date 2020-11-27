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Владелица «Эхо Киева» Татьяна Поп заявила о давлении на издание

28.11.2020 / 21:41
Ресурс «Эхо Киева» не входит ни в пул Медведчука, ни в какие другие пулы олигархов.

Как сообщает From-UA, об этом на своей странице в Facebook написала создатель издания «Эхо Киева» Татьяна Поп.

Она обвинила издание Детектор медіа, которое отнесло «Эхо Киева» к сфере влияния лидера ОПЗЖ, в том, что оно само входит в пакет услуг Сороса и «за его грязные деньги помогает убивать Украину». «Кто дал вам право считать себя экспертами в медиасреде? Вы жалкий̆, лживый̆, продажный̆, некомпетентный̆ сброд, отдаленно имеющий̆ отношение к медиа!», - эмоционально высказалась Татьяна Поп.

Автор поста рассказала, что она является единственным владельцем и создателем издания «Эхо Киева» и уже на протяжении двух лет финансирует этот ресурс со своего кармана. «Поэтому могу послать и вас и всех, кто уничтожает наш народ и страну нах@й когда захочу, в отличии от вас, бесхребетных».

Кроме того, руководитель «Эхо Киева» обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с риторическим вопросом: «Сколько ещё этот беспредел будет продолжаться???». Вопрос, адресованный президенту, касается трудностей, которые создаются в работе независимым медиа. «Почему взломали мои соцсети и теперь тоже самое делают с моим ресурсом? Более того, мы получаем постоянные угрозы, а дерьмоСМИ, называя нас пророссийским ресурсом, подогревают и разжигают ненависть к нам у конченных нациков, подстрекая их к действиям!», - сказала Татьяна Поп.

«Я не за себя переживаю, я переживаю за коллектив, мы не защищены в стране, где полиция только поощряет подобного рода разжигание ненависти!!!», - подытожила владелица «Эхо Киева».

Эхо Киева, Детектор медіа, Татьяна Поп
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