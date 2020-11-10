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В Русской Православной Церкви сделали выводы по Трампу и рассказали об ожиданиях в отношении Байдена

10.11.2020 / 17:00
Глава ОВЦС Московского Патриархата напомнил, что Дональд Трамп уже в первой речи на инаугурации очень ясно обозначил свои приоритеты

Если Джо Байден позиционирует себя как христианин той или иной конфессии, то будет следовать тем нравственным нормам, которые установлены в этой религиозной конфессии.

Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир».

«Господин Байден позиционирует себя как верующий католик, но выступает с такими позициями, которые расходятся с учением Католической Церкви. В частности, он выступает за аборты, за операции по изменению пола, в том числе у детей. Это, конечно, не может вызывать у нас, верующих Православной Церкви, ни поддержки, ни симпати», - отметил митрополит.

Вместе с тем владыка Иларион сказал о том, что надеется, что «новый президент Соединенных Штатов Америки от риторики перейдет к делу и будет налажен такой контакт с Россией, который позволит каждой стране самостоятельно избирать свои внешнеполитические интересы, но при этом согласовывать действия, которые необходимы, чтобы в мире сохранялась стабильность».

Также глава ОВЦС Московского Патриархата напомнил, что Дональд Трамп уже в первой речи на инаугурации очень ясно обозначил свои приоритеты.

«Он никогда не скрывал своей религиозной принадлежности и в своей риторике всегда использовал христианскую терминологию. Но очень важно, чтобы здесь слова не расходились с делами, чтобы эта приверженность христианским ценностям отражалась на том, как человек действует в жизни. Ведь одно дело — задекларировать принадлежность к той или иной религиозной традиции, а совсем другое — следовать заповедям основателя этой традиции», - сказал митрополит.

Так же он резюмировал: «Жизнь показала, что президент в Соединенных Штатах Америки может оказаться довольно беспомощным, если у него нет серьезной поддержки в других ветвях власти. Это произошло с Дональдом Трампом. Он, к сожалению, все время был наполовину парализован в своих действиях, то есть делал какие-то громкие и яркие заявления, за которыми потом ничего не следовало».

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Иларион алфеев
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