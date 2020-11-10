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Конституционный Суд во второй раз отложил рассмотрение "земельного" дела

10.11.2020 / 16:47
Конституционный Суд отложил рассмотрение представления народных депутатов о толковании положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции, которые определяют право собственности на землю.

Соответствующая информация опубликована на сайте суда 9 ноября.

"Рассмотрение дела отложено", - говорится в сообщении.

В то же время информированный источник агентства отметил, что дело отложено в связи с отсутствием кворума. Один из судей взял отпуск, а другие несколько судей "в ультимативной форме потребовали снятия дела по земле".

Судьи уже во второй раз срывают рассмотрение "земельного" вопроса. 5 ноября КС отложил рассмотрение этого дела из-за отсутствия кворума.

Ранее издание ZN.UA обнародовало обращение судьи-докладчика КС Сергея Саса по делу толкования земельных норм Конституции. В обращении к СМИ судья Сас показал проект решения, взятый судом за основу.

В 2019 году 46 народных депутатов направили представление в КС относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции.

В представлении был вопрос, является ли обязательным проведение всеукраинского референдума как предпосылки для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и открытия рынка земли.

Кроме того, КС рассматривает на соответствие Конституции закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Среди прочего, закон с 1 июля 2021 года отменяет действие моратория на продажу аграрной земли.

В законе говорится, что владельцами земель сельскохозяйственного назначения могут быть: граждане Украины, украинские юридические лица с конечными бенефициарными владельцами только из числа граждан Украины, территориальные громады, а также государство.

4 мая 2020 года в КС поступило представление 48 народных депутатов о конституционности этого закона и отдельных положений Земельного кодекса. Это представление направили депутаты от "Батьківщини".

15 мая в КС поступило еще одно представление - 53 народных депутата относительно конституционности закона о рынке земли. Представление направили депутаты из фракции ОПЗЖ Василий Нимченко и Наталья Королевская.

В КС оба "земельных" представления объединили в одно производство.

Источник

КС, земельное дело
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