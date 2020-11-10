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В УПЦ обратили внимание на то, что «карантин выходного дня» не должен запрещать участие в богослужениях

10.11.2020 / 16:10
В УПЦ обратили внимание на то, что «карантин выходного дня» не должен запрещать участие в богослужениях
Источник: Из открытых источников
«Верующие обеспокоены, что будут ограничены в своих правах на удовлетворение религиозных потребностей – посещение храмов и участия в богослужениях»

Во время «карантина выходного дня» ни в коем случае нельзя запрещать верующим удовлетворять свои религиозные потребности.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Law.church.ua, об этом сказал председатель юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов, комментируя заявления о скором введении в Украине новых противоэпидемических ограничений.

«Идея «карантина выходного дня» приобретает свою реализацию. Несмотря на то, что о храмах ничего не говорят, мы считаем нужным обратить внимание, что карантин выходного дня ни в коем случае не должен запрещать совершать богослужения. А верующим предоставить возможность посещать храм с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, ведь здоровье это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но также состояние полного физического, психического и социального благополучия», – подчеркнул председатель юридического отдела УПЦ.

9 ноября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране планируется введение «карантина выходного дня», который продлится несколько недель и «может помочь нам избежать жесткого локдауна». Ранее о введении «карантина выходного дня» заявляли министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Степанова, новые карантинные меры предусматривают, что с 00:00 субботы до 00:00 понедельника будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт и заправки. И хотя о том, будет ли возможность посещать храмы пока неизвестно, протоиерей Александр Бахов отметил: «Верующие обеспокоены, что будут ограничены в своих правах на удовлетворение религиозных потребностей – посещение храмов и участия в богослужениях».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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