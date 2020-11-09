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Митрополит УПЦ передал материальную помощь Антиохийской Церкви

09.11.2020 / 12:33
Митрополит УПЦ передал материальную помощь Антиохийской Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
На встрече митрополиты Украинской и Антиохийской Православных Церквей поговорили о церковном расколе в Украине, о жизни Бейрутской митрополии, а также пообщались на богословские темы

Во время братского визита в Ливан митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр) встретился с архиереем Антиохийской Православной Церкви.

От Украинской Православной Церкви митрополит Варсонофий передал митрополиту Бейрута Илии (Ауди) финансовую помощь, собранную духовенством и верующими для Антиохийской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Встреча архиереев состоялась в резиденции Бейрутского митрополита в столице Ливана, куда управляющий Винницкой епархией УПЦ прибыл накануне с братским визитом по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

На встрече митрополиты Украинской и Антиохийской Православных Церквей поговорили о церковном расколе в Украине, о жизни Бейрутской митрополии, а также пообщались на богословские темы.

Также митрополит УПЦ передал в дар митрополиту Бейрута икону Божией Матери «Почаевская».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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