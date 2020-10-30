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Спикер УПЦ напомнил, что ни одна из Церквей, признавших ПЦУ, не сделала этого соборно

30.10.2020 / 13:55
Спикер УПЦ напомнил, что ни одна из Церквей, признавших ПЦУ, не сделала этого соборно
Источник: Центр информации УПЦ
Протоиерей Николай Данилевич подчеркнул, что необходима свободная дискуссия, а не единоличное принятие решения о признании Предстоятелем

Ни одна из Церквей, «признавших» ПЦУ, не сделала этого соборно, согласно церковным канонам.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в комментарии «Першому Козацькому».

«Кипрская Церковь уже третья, которая не синодальным, а самочинным и личным решением Предстоятеля признает ПЦУ. Нет еще ни одного признания именно соборного, но в Церкви все действия совершаются соборно. Именно это стало основанием для того, чтобы четыре митрополита Кипрской Церкви выступили с протестом», - подчеркнул спикер УПЦ.

Кроме того, он напомнил, что в Церкви все решения принимаются соборно, а затем эти решения должны пройти рецепцию – т.е. принятие всей полнотой Церкви.

«И мы видим, что вопрос признания ПЦУ не проходит рецепции среди Поместных Православных Церквей. В каждой из этих Церквей, которые, скажем так, "наполовину" признали, нет соборного признания, не признают епископы, не признает народ и духовенство. Это означает, что решения неправильные и противоречат вообще духу Церкви», - объяснил протоиерей Николай.

По его словам, сейчас все ожидают Синода Кипрской Православной Церкви и его решения.

«Мы верим, что истина рано или поздно восторжествует. Думаю, что однозначно было и давление со стороны Фанара, и давление со стороны американцев, возможно, еще какие-то факты, которые сподвигли архиепископа Хризостома пойти на это. Видно, что он хотел сделать это раньше, но ожидал рукоположения епископа, который может дать ему в Синоде преимущество в один голос. Иерархия там фактически разделена», – отметил замглавы ОВЦС УПЦ.

Протоиерей Николай Данилевич подчеркнул, что необходима свободная дискуссия, а не единоличное принятие решения о признании Предстоятелем.

«Правда на стороне этих четырех митрополитов. <...> Сколько было таких случаев, когда в истории Церкви патриархи и архиепископы ошибались, Поэтому важна соборная, всеобщая и свободная дискуссия, и свободное решение этих вопросов, а не диктат какой-то одной Церкви, как в случае с Фанаром. Сейчас, мне кажется, Константинопольский патриархат видит, что его решения не могут быть имплементированы на соборном уровне, и из-за этого давит на отдельных предстоятелей с тем, чтобы они признали ПЦУ. Но все равно – эти решения не принимаются полнотой Церкви, нет рецепции», – заключил протоиерей Николай Данилевич.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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