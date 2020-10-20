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"Устроим Новые Санжары". Жители Васильковского и Обуховского районов пообещали во время выборов блокировать автобусы с чужаками

20.10.2020 / 13:02
Жители Обуховского и Васильковского районов решительно настроены воспрепятствовать авантюре с "каруселями" во время предстоящих выборов.

По их словам, об авантюре, задуманной некоторыми кандидатами в депутаты, уже давно известно, поэтому у граждан есть достаточно времени на подготовку.

"Мы не хотим, чтобы Обуховщину снова возглавили бандиты, а точнее, бандитки (глава райсовета Лариса Ильенко, - Ред.). Если 25 октября они завезут сюда не наших, будем блокировать их проезд. Постараемся мирным способом, но если не проучится, готовы дать жесткий отпор", - рассказал житель Старых Безрадичей Обуховского района Николай.

Устали от своеволиях местных князьков и на Васильковщине.

"Да, в селе говорят, прописывают непонятно кого. Десятками и сотнями! И глава сельсовета Вера Чубенко с этим напрямую связана. Люди настолько в отчаянии, что готовы отбиваться в прямом смысле слова. К тому же непонятно, кто именно приедет и какую заразу нам завезёт", - говорит жительница села Рославичи Анна. 

Ещё один местный, представившийся Владимиром, пообещал:

 "Нам чужие тут не нужны, у нас дети. Но если приедут - встретим также гостеприимно, как встречали людей в Новых Санжарах. Нам терять нечего", - заявил он.

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