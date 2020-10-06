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Митрополит Онуфрий объяснил, как выполнение Божьих законов помогает победить зло

06.10.2020 / 11:53
Митрополит Онуфрий объяснил, как выполнение Божьих законов помогает победить зло
Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал жить по Божьим Законам, которые вечные и совершенные

Бывает в жизни так, что зло будто липнет к нам, но надо от злого отворачиваться к доброму, заставлять себя любить Бога и ближнего.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.

«Бывает, человек услышал какую-то песню, и она засела в голове – крутится, крутится… А молитва, которую человек читает каждый день и старается читать всем сердцем, всей душой, не заходит так в разум. Потому что человек более склонен ко злу, и зло к нам легче приклеивается, чем добро. Но мы должны заставлять себя любить Бога прежде всего, любить ближнего, прощать ближнему, молиться, поститься, делать добрые дела, помогать сиротам, вдовам, престарелым людям», – подчеркнул Блаженнейший.

Когда мы так будем жить, то, по мнению Предстоятеля, «Божья Матерь будет нас слушать с радостью, будет нам помогать с радостью».

А вместе с тем Архипастырь успокоил: «Если человек грешит, то Она не отворачивается, а со скорбью молится за него».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал жить по Божьим Законам, которые вечные и совершенные.

«Когда мы будем стараться жить по Евангелию, тогда будет Божье благословение на нас, и Матерь Божия будет покрывать нас Своим молитвенным покровом, и мы сподобимся в будущем веке вечного спасения», – подытожил он.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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