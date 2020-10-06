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В ЕС хотят услышать оценку Зеленского усилий, направленных на мирное решение войны на Донбассе

06.10.2020 / 10:14
В ходе саммита Украина-ЕС лидеры Евросоюза хотели бы услышать оценку президента Украины Владимира Зеленского процессу разрешения войны на востоке страны.

Об этом накануне саммита, который проходит во вторник, 6 октября в Брюсселе, сказал высокопоставленный европейский чиновник.

"Мы хотим услышать от Зеленского его мнение, его оценку, где есть прогресс, где его нет. Я уверен, что обмен мнениями поможет европейской стороне либо в прямых контактах с президентом Путиным, либо в более многосторонних рамках", - обозначил он ожидания европейской стороны.

"Когда речь идет о ситуации на востоке, мы подтвердим нашу непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины, мирное решение конфликта и выполнение Минских договоренностей. Мы подчеркнем ответственность России в отношении выполнения Минских договоренностей", - продолжил чиновник.

Кроме того, предстоящий саммит будет возможностью "отметить необходимость беспрепятственного доступа наблюдательной миссии ОБСЕ на неподконтрольные правительственные территории, включая вдоль украинско-российской границы".

"И мы повторим нашу обеспокоенность присутствием российского военного оборудования и персонала на неподконтрольных правительству территориях", - добавил он.

При этом чиновник констатировал, что Зеленский "был очень активен и конструктивен в усилиях, направленных на разрешение конфликта и это то, что очень ценится".

"Мы надеемся, что Россия сделает то же. Мы также будем говорить о необходимости выполнения договоренностей, достигнутых в Париже", - добавил он.

Ожидается, что ЕС вновь осудит незаконную аннексию Россией Крыма, обсудит процесс в формате Нормандской четверки.

"Для нас важно, что были сделаны определенные шаги, и есть реальные результаты. Мы также обеспокоены гуманитарной ситуацией в неподконтрольных территориях, которая ухудшилась по причине коронавируса", - подчеркнул он.

Источник

саммит, ЕС
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