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СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн

02.10.2020 / 14:21
Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг.

"По результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем", - сообщает пресс-служба СБУ.

Всего за период 2018-2019 годов общий объем таких операций составил более 2,8 млрд грн.

По результатам расследования Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Продолжается досудебное расследование, проводятся мероприятия по дальнейшей отработке предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы, с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.

Источник

СБУ, рынок ценных бумаг
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