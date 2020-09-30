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Армения и Азербайджан продолжают боевые действия: десятки погибших и раненых

30.09.2020 / 14:52
Армения и Азербайджан сообщают о десятках убитых и сотнях раненых с обеих сторон в ходе продолжающихся боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ереван официально признал гибель 84 армянских военных и около 200 раненых, из которых 120 лечатся, а остальные уже вернулись в ряды вооруженных сил.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook сообщила, что армянская армия за третий день конфликта уничтожила пять танков и четыре БТРа азербайджанской армии, добавив, что "противник понес большие потери в живой силе".

Азербайджан не приводит официальную информацию о потерях среди своих военнослужащих. Минобороны страны сообщило об ожесточенных боях в ночь на вторник в зоне конфликта.

"В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона осуществила контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно прекращала эти попытки", - заявили азербайджанские военные.

Третий день боевых действий сопровождался и новыми жертвами среди гражданского населения. МИД Армении сообщил о первой смерти на территории страны - мирном житель, по данным ведомства, был убит в результате нападения азербайджанцев в городе Варденис, более чем в 20 км от Нагорного Карабаха.

Минобороны Армении также заявило, что в городе загорелся гражданский армянский автобус, подбитый азербайджанским беспилотником. Неизвестно, были ли погибшие при этом инциденте.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с воскресенья в результате обстрелов со стороны армян погибли 10 мирных жителей.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории пограничного Дашкенсанского района Азербайджана.

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обстрел, Азербайджан, Армения
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