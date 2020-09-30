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Правозащитники в ООН заявили о нарушениях прав верующих УПЦ

30.09.2020 / 14:30
Правозащитники в ООН заявили о нарушениях прав верующих УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
На сайте правозащитной организации объяснили, что в настоящее время «ООН, а также ее органы и структуры остаются единственной и безальтернативной площадкой защиты прав потерпевших в случаях, когда правонарушителем является государство»

Представители правозащитной организации NGO «Public Advocacy» в ходе 45-й регулярной сессии Совета по правам человека ООН представили факты нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви.

Правозащитники отметили, что несмотря на смену власти и некоторое снижение интенсивности захватов храмов правонарушения в отношении общин и верующих УПЦ продолжают совершаться, ранее отобранные храмы не возвращены, виновные в преступлениях против верующих не привлечены к ответственности, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Protiktor.com.

Кроме того, правозащитники указали на закон о принудительном переименовании религиозных организаций УПЦ, который продолжает действовать, несмотря на критику на национальном и международном уровне.

«К сожалению, уже три года подряд власти не совершают регистрационные действия в отношении уставов 13 епархий и монастырей УПЦ, в результате чего эти религиозные организации фактически лишены правосубъектности, они не могут распоряжаться своим имуществом, оформлять земельные участки и реализовывать другие права. В обществе продолжается разжигание религиозной вражды по отношению к верующим УПЦ, особенно в преддверии выборов. Показательным делом в этой связи являются нападения на священнослужителя УПЦ в городе Золочев, при этом совершению правонарушений содействовал глава городского совета, а радикальные организации уничтожили публично ограду вокруг домовладения священника», - отметили правозащитники.

Представители НПО «Общественная правозащита» в своем заявлении подчеркнули, что перечисленные и многие другие проблемы в Украине «уже давно носят системный характер и требуют не только включения в информационные отчеты и доклады комитетов и комиссий ООН, но и предметного реагирования, как это было, например, в деле о выселении религиозной организации УПЦ в Ивано-Франковске».

На сайте правозащитной организации объяснили, что в настоящее время «ООН, а также ее органы и структуры остаются единственной и безальтернативной площадкой защиты прав потерпевших в случаях, когда правонарушителем является государство».

«Поэтому для защиты любой целевой группы потерпевших необходимо постоянно продвигать в повестку структур ООН, ОБСЕ и других аналогичных организаций как информацию о фактах нарушений прав в той или иной сфере, так и данные о реагировании властей на защиту на национальном уровне. Комплекс таких действий, осуществляемый часто в долгосрочной перспективе, способен вывести в повестку структур ООН ту или иную ситуацию как требующую особого внимания», – говорится в сообщении.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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