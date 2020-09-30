КС перенес рассмотрение дела о конституционности закона о рынке земли на неопределенную дату

Об этом сообщил экс-народный депутат Алексей Мушак.

"Сегодня начались конституционные слушания по земельному рынку. Суд должен решить имеет ли украинец право свободно распоряжаться землей или нет…Суд открыл заседание и сразу перенес его на неопределенное дату. Поэтому нас ждет много длинных земельных дискуссий", - написал он в соцсети Facebook во вторник, 29 сентября..

Вместе с тем, председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам первого заседания Конституционного суда Украины о незаконности открытия рынка земли заявила, что президент, его команда и лоббисты, которые протянули закон о распродаже сельскохозяйственной земли, сознательно пошли на нарушение закона, чтобы сорвать заседание КС.

"Сегодня вместо рассмотрения дела в Конституционном суде, по сути, мы увидели одну очевидную вещь - президенты в стране меняются, а мошеннические приемы остаются такими, как были все времена. Для того, чтобы сорвать сегодня заседание Конституционного суда, два представителя президента "случайно" не смогли явиться на это заседание", - цитирует Тимошенко пресс-служба "Батькивщины".

Политик уверена - такие совпадения не случайность, это грубое, без особого политического прикрытия, препятствование правосудию в отношении остановки продажи сельскохозяйственной земли.

"Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за препятствование правосудию. Очевидно, что президент, его команда и лоббисты, которые протянули закон о распродаже земли, пошли прямо на нарушение закона Украины для того, чтобы сорвать заседание суда", - отметила лидер "Батькивщины".

"Такие действия означают, что все причастные к протягиванию документа, понимают, что закон является неконституционным, что процедуры, которые сопровождали его принятие, являются незаконными, и они точно знают - если будет беспристрастное, объективное рассмотрение дела в суде, этот закон имеет все основания быть признанным неконституционным", - добавила Тимошенко.

Борьба за сохранение украинской земли, убеждена лидер "Батькивщины", сегодня вступает в решительный этап, и сейчас есть реальная возможность отменить закон о распродаже.

"Я хочу верить, что Конституционный суд, который сейчас шаг за шагом, на мой взгляд, становится реально независимым конституционным судом, даст возможность услышать всем убийственные аргументы, которые сегодня делают с Украиной в направлении продажи сельскохозяйственной земли", - подчеркнула Тимошенко.

Как сообщалось, народные депутаты от фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За будущее" направили в Конституционный суд иск о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 4 мая 2020 года. Позже, 15 мая, аналогичное конституционное представление подала группа из 53 нардепов - в основном депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Виктор Медвечук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Василий Нимченко, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Ренат Кузьмин, Тарас Козак, Николай Скорик и т.д.).

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