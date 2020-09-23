Войти | Зарегистрироваться
16:30

среда,
23 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Харьковщине священники УПЦ совершили крестный ход с чудотворным образом Богородицы «Песчанской»

23.09.2020 / 15:08
На Харьковщине священники УПЦ совершили крестный ход с чудотворным образом Богородицы «Песчанской»
Источник: Центр информации УПЦ
Насельники Песчанской обители с молитвой о прекращении пагубного поветрия объехали Изюм, окропляя улицы и окрестности освященной водой

В Харьковской области, в Изюме состоялся автомобильный крестный ход  с чудотворной «Песчанской» иконой Божией Матери и молитвой о прекращении эпидемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, перед началом молитвенного объезда в Вознесенском кафедральном соборе митрополит Изюмский и Купянский Елисей с духовенством собора и братией Песчанского мужского монастыря совершили перед чудотворным образом акафистное пение с водоосвящением.

«Нашим боголюбивым народом во время подобных бедствий всегда совершались молитвенные процессии с чудотворными иконами и другими святынями. В том несчастье, которое постигло всю Землю, люди возносили перед ними сердечную молитву. А молитва к Божией Матери всегда имеет ответ», –отметили в пресс-службе епархии.

Насельники Песчанской обители с молитвой о прекращении пагубного поветрия объехали Изюм, окропляя улицы и окрестности освященной водой.

«Традиция совершать крестные хода во время губительных поветрий берет свое начало с древних времен. Так, с IX века традиция износить Животворящий Крест во время эпидемий утвердилась в Константинополе, а в последующие века распространилась уже на весь православный мир», - подчеркнули в Изюмской епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.