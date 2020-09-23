На Харьковщине священники УПЦ совершили крестный ход с чудотворным образом Богородицы «Песчанской»

В Харьковской области, в Изюме состоялся автомобильный крестный ход с чудотворной «Песчанской» иконой Божией Матери и молитвой о прекращении эпидемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, перед началом молитвенного объезда в Вознесенском кафедральном соборе митрополит Изюмский и Купянский Елисей с духовенством собора и братией Песчанского мужского монастыря совершили перед чудотворным образом акафистное пение с водоосвящением.

«Нашим боголюбивым народом во время подобных бедствий всегда совершались молитвенные процессии с чудотворными иконами и другими святынями. В том несчастье, которое постигло всю Землю, люди возносили перед ними сердечную молитву. А молитва к Божией Матери всегда имеет ответ», –отметили в пресс-службе епархии.

Насельники Песчанской обители с молитвой о прекращении пагубного поветрия объехали Изюм, окропляя улицы и окрестности освященной водой.

«Традиция совершать крестные хода во время губительных поветрий берет свое начало с древних времен. Так, с IX века традиция износить Животворящий Крест во время эпидемий утвердилась в Константинополе, а в последующие века распространилась уже на весь православный мир», - подчеркнули в Изюмской епархии.