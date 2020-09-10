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Священник УПЦ объяснил, как Церковь относится к «сглазу» и порче

10.09.2020 / 14:31
Священник УПЦ объяснил, как Церковь относится к «сглазу» и порче
Источник: Центр информации УПЦ
Чародейство с давних пор служило средством заработка для разного рода хитрецов, не обременённых совестью и успешно разобравшихся в психологии боязливых и внушаемых сограждан

Никто никого сглазить не может, потому что не существует никакого сглаза и порчи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Украинской Православной Церкви протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Не существует никакого сглаза. Как не существует ни колдовства, ни порчи, ни всяких там злых чар. Не стоит бояться того, чего в природе нет. Бояться нужно собственных чудовищ, которых, как известно, рождает сон разума», - объяснил священник.

Он рассказал об отношении Церкви к колдовству и суевериям.

«Есть, например, такая книга, как Требник. В ней собраны молитвы и чинопоследования на чуть менее чем все случаи жизни. Помимо Таинств и треб, от крещения до отпевания, там можно найти самые разнообразные молитвы. Например, молитвы роженице в день родов, благословение в воздушное путешествие, освящение автомобиля или корабля. Самым ранним из молитв, содержащихся в требнике, уже более тысячи лет, самым поздним едва ли десяток. Но среди них нет ни одной специальной молитвы от колдовства, порчи или сглаза. Нет их и в богослужебных текстах. Их вообще нет. И говорит это только об одном: перед Церковью никогда не стояло такой проблемы. В реальность колдовства или сглаза Церковь никогда всерьёз не верила, что, впрочем, неудивительно», - отметил протоиерей Владимир Пучков.

Он напомнил, что волхвователи неоднократно упоминаются в Священном Писании и грех чародейства порицается отцами и проповедниками с самых ранних веков, однако «стоит только внимательно присмотреться к тому, как, например, в Книге Деяний апостольских изображён Симон волхв, чтобы сразу стало ясно: никакой силы или власти Писание за ними не признаёт, поскольку в лице Симона предстаёт обыкновенный городской плут, примитивный и недалёкий, являющийся скорее несчастным объектом бесовского обольщения, нежели страшным повелителем потусторонних сил».

По словам священника, «чародейство с давних пор служило средством заработка для разного рода хитрецов, не обременённых совестью и успешно разобравшихся в психологии боязливых и внушаемых сограждан. Конечно, оно не является простым мошенничеством и без заигрывания с врагом рода человеческого здесь не обходится. Но кому, кроме себя самих, могут таким образом навредить незадачливые «чародеи»?

Протоиерей Владимир подчеркнул, что вера в разного рода колдовство, порчу, сглаз и магические воздействия предлагает универсальный ответ на решение всех проблем, делая виноватым не самого человека, а всевозможные факторы и события, так что «глупые, нелепые стереотипы становятся настолько живучими, что перед ними оказываются порой бессильными и учёные, и богословы, и духовники».

Источник: Inpress.ua
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