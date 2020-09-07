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Боевики сорвали перемирие на Донбассе, ранен военный

07.09.2020 / 09:45
В воскресенье, 6 сентября, вооруженные формирования РФ обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета, в результате чего ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "Командование Объединенных сил сообщает, что 6 сентября 2020 года на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой, и осуществили прицельный обстрел украинских позиций.

Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение".

В пресс-центре ООС заявили, что такие действия противника свидетельствуют о том, что вооруженные формирования РФ "направленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехстороннего контактной группой 22 июля 2020 года".

Дословно: "Объединенные силы дают еще одну возможность так называемым "ДНР" и "ЛНР" выполнить требования, которые были определены Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года придерживаться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств".

Напомним, президент Владимир Зеленский обеспокоен заявлением главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина о том, что в понедельник, 7 сентября, вооруженные формирования так называемой "милиции" откроют огонь по украинским позициям вблизи Горловки.

При этом бойцы 503-го Отдельного батальона морской пехоты, которые сейчас находятся на позициях в селе Шумы, достаточно резко ответили на угрозы главаря донецких боевиков Дениса Пушилина осуществить обстрел их укреплений.

С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в Минобороны Украины.

С того времени среди украинских военных не было раненых и убитых вследствие обстрелов.

Источник

Донбасс, перемирие, боевики
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