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Эксперт СБУ ранил человека из "травмата", развлекаясь по пьяни

04.09.2020 / 16:47
Старший консультант-эксперт Службы безопасности Украины навеселе стрелял резиновыми пулями в развлекательном заведении в Харьковской области и ранил мужчину.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований

 Событие состоялась 2 сентября около 4-х утра.

По предварительной информации, старший консультант-эксперт СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении, произвел три выстрела из специального средства "ПМ-Т", в результате чего 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений.

Персонал заведения нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию, которая после выезда на вызов по подследственности передала дело ГБР.

Тяжесть телесных повреждений потерпевшего устанавливается.

При проведении осмотра места происшествия в помещении развлекательного заведения был изъят пистолет черного цвета "ПМ-Т", два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, начали досудебное расследование по факту хулиганских действий работника СБУ с использованием спецсредства для отстрела резиновых пуль.

Предварительная квалификация: хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона, оперативное сопровождение – Внутренняя безопасность в Харьковской области Главного управления ВБ СБУ.

Источник

ранение, эксперт СБУ
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