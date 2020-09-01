В Беларуси началась самая крупная забастовка в истории страны

Об этом сообщает портал Хартия 97.

Из промышленных гигантов к забастовке сегодня присоединился БелАЗ.

Кроме того, в разных формах продолжают начатую раньше забастовку Беларуськалий, МТЗ, Гродно Азот и другие крупные предприятия.

На десятках ключевых индустриальных предприятий уже несколько недель проходит так называемая итальянская забастовка.

Отмечается, что среди компаний, которые объявили для себя 1 сентября нерабочим днем, значатся магазины, интернет-магазины, бары, кафе, салоны красоты, салоны печати, СТО, языковая школа, сервис по каршерингу, архитектурное бюро, спортивный клуб, веломагазин, салон напольных покрытий.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.

Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

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