Войти | Зарегистрироваться
10:15

пятница,
28 августа
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Бизнес

Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили заявил об интересе к инвестициям в Украину

28.08.2020 / 09:40
Бизнесмен позитивно оценивает то, как в Украине меняется отношение к инвесторам

Georgian Industrial Group намерена инвестировать в Украине в транспортную инфраструктуру, энергетика и высокие технологии. Об этом заявил основатель холдинговой компании Давид Бежуашвили в интервью Украинским Новостям.

"Основное направление нашей деятельности - это сфера энергетики: производство и продажа электроэнергии, торговля газом, логистика, девелопмент, медицина и финансовый сектор. При этом, фокусируясь главным образом на энергетике, наша группа компаний запустила также диверсификационные процессы развития и инвестирует во многих направлениях. Это и транспортная инфраструктура, недвижимость, и медицинские технологии. Но все направления нашей деятельности объединены общими чертами - это инвестиции в устойчивое развитие, в высокие технологии и в создание новых знаний. …В Украине мы инвестируем в транспортную инфраструктуру, энергетику и высокие технологии. И то, и другое, имеют прекрасный стартовый потенциал и грандиозные перспективы. Для нас такие инвестиции - это развитие и рост группы компаний, для Украины это сильная экономика, для украинцев - новые высокотехнологичные рабочие места, новые знания, новое качество жизни", - рассказал бизнесмен.

Интерес к Украине бизнесмен объясняет тесными связями межу грузинским и украинским народами.

"Мы не только имеем исторические связи между нашими народами, но и личные дружеские отношения. Мы охотно принимаем в гостях украинцев, а украинцы всегда рады нам, мы это всегда чувствуем. У нас много общего и мы понимаем друг друга. Это очень важно и для ведения бизнеса, и для социальных проектов, и для инвестирования", - отметил он.

Также Бежуашвили позитивно оценивает то, как в Украине меняется отношение к инвесторам.

"Если первое лицо государства берет на себя роль проводника инвестиций, возглавляет это направление - это уже свидетельствует о внимании к инвесторам. По моему мнению, инвестиции - это единственный правильный путь движения для Украины, особенно в сложные времена для всей мировой экономики. Поэтому избранный президентом путь на двусторонний диалог с инвесторами это ответственная, государственная позиция, которую я искренне приветствую…. У меня была честь беседовать с Президентом Зеленским - самые хорошие впечатления, команда настроена на кардинальные перемены", - отметил инвестор.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что экономические реформы в Украине создали все предпосылки для успешных инвестиций в страну.

Georgian Industrial Group является крупнейшей холдинговой компанией в Грузии с бизнес-интересами от энергетики до недвижимости. Компания был основана в 2006 году Давидом Бежуашвили. В настоящее время она работает сразу в нескольких странах региона и, в частности, в Украине, где уже инвестирует в Херсонский порт.

Херсонский морской торговый порт стал первым объектом в портовой отрасли Украины, переданным в концессию. Конкурс выиграла компания "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и швейцарской RISOIL S.A.). По словам заместителя директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марка Магалецкого, это первый концессионный проект, который подготовлен в Украине в соответствии с лучшей международной практикой и который присужден по результатам открытого конкурса.

инвестиции, Georgian Industrial Group, Бежуашвили
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 августа
27 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.