Кулеба: Украина остается приверженной "Минску", но имеет разные сценарии развития ситуации

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Главком".

Таким образом Кулеба прокомментировал заявления вице-премьер-министра по реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова по пересмотру "Минска", который, по его мнению, устарел.

"Заседание ТКГ, которое состоялось 22 июля, и достигнутый там результат о режиме прекращения огня является как раз результатом того, что мы работаем над выполнением "Минска", а не над его разрушением, в отличие от российской стороны", - сказал он.

Глава МИД пояснил, что Резников "брейнштормит" процесс урегулирования ситуации в Донбассе о том, как двигаться дальше, если нынешний сценарий не сработает.

"Подобные заявления об устарелости "Минска" надо рассматривать именно в таком контексте. У нас есть понимание того, каким будет сценарий, у Алексея есть видение сценариев и в принципе мы имеем целостную картинку перед глазами", - добавил Кулеба.

Недавно Резников рассказал в интервью журналу "Фокус", что Украина будет просить Германию и Францию ​​поддержать пересмотр минских договоренностей; при этом Резников хочет покинуть "Минск" для решения экономических и гуманитарных вопросов.

Однако в России предупреждают, что пересмотр минских договоренностей отбросит назад процесс урегулирования на Донбассе; у Путина в очередной раз выступили за прямой диалог между Украиной и боевиками.

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