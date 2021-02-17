Кулеба о "Минске": процесс больше жив, чем мертв

Об этом говорилось на пресс-конференции в Киеве 16 февраля.

Как отметил Кулеба, из минского процесса нужно выжать все возможное для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Минский процесс сейчас больше жив, чем мертв. Он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас нужно работать в рамках минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - сказал он.

Напомним, недавно в Офисе президента Украины заявляли, что минские договоренности невозможно выполнить, но украинская сторона будет делать все для их реализации.

Кроме того, в украинском правительстве говорили, что Россия с июля 2020 года блокирует переговорный процесс по Донбассу, но нормандский формат и "Минск" являются единственным основанием для прекращения конфликта.

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