Войти | Зарегистрироваться
19:31

среда,
15 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Три паломника совершают крестный ход из Афона в Черногорию в поддержку Церкви

15.07.2020 / 19:17
Три паломника совершают крестный ход из Афона в Черногорию в поддержку Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Александар Бабич, Милош Айкович и Чедо Джачич заявили о готовности таким образом «в духе православия и мира, с достоинством защищать святыни»

Три черногорских паломника отправились в крестный ход протяженностью 1200 километров из Хиландарского монастыря на Афоне в Острожский монастырь в Черногории.

Об этом сообщает ИН4С, паломники проходят непростой путь по лесам и шоссе, передвигаясь при температуре, превышающей +50 градусов Цельсия, ночуя на скамейках, пляжах и в палатках.

Александар Бабич, Милош Айкович и Чедо Джачич заявили о готовности таким образом «в духе православия и мира, с достоинством защищать святыни».

У Александара и Милоша уже есть опыт подобных акций: в феврале, вместе с двумя другими крестоходцами Кристианом Коичичем и Огненом Марашем, они за 12 дней преодолели пешком 500-километровый путь от церкви Святого Саввы (Белград, Сербия) до Собора Воскресения Христова (Подгорица, Черногория). Тогда же они заявили, что если не будет никаких подвижек в деле черногорского дискриминационного закона о свободе вероисповедания, то отправятся в еще более долгий крестный ход и докажут, что для них нет ничего трудного, когда речь идет о защите святынь.

Напомним, ранее мотопробег под лозунгом «Не отдадим святыни» совершили члены ассоциации сербских байкеров «Чикагская моторизованная бригада» (США).

Источник: Inpress.ua
Черногория
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.