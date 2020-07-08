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В Хмельницкой области УПЦ передала медикам защитные костюмы

08.07.2020 / 14:26
В Хмельницкой области УПЦ передала медикам защитные костюмы
Передача костюмов Источник: Центр информации УПЦ
Было передано 40 костюмов на сумму 48 тыс грн

На Хмельниччине духовенство Украинской Православной Церкви и Хмельницкое Православное Братство Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских передали сотрудникам городской инфекционной больницы защитные коостюмы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Хмельницкой епархии, было передано 40 костюмов на сумму 48 тыс грн.

Ранее духовенство передало современные защитные медицинские костюмы в количестве 10 штук на общую сумму 12 000 гривен, военной части А1827, которая находится на территории Деражнянского и Летичевского районов.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области УПЦ передала сотрудникам Нежинской городской больницы новый современный оксигенатор.

Источник: Inpress.ua
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