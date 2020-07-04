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На Буковине появится новый храм УПЦ

04.07.2020 / 16:08
На Буковине появится новый храм УПЦ
Чин закладки камня Источник: Центр информации УПЦ
Нашелся благодетель, который подарил приватизированный земельный участок с домом

На Буковине в селе Боянчук митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий совершил чин закладки камня под строительство нового храма.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, будущий храм будет возведен в честь Рождества Божией Матери.

«Полтора года религиозная община посещала канонические храмы УПЦ в соседних селах Юрковке, Горошовцы, Добриновцы и другие, и не изменила истинной вере своих предков, не пошла на компромисс с ложью. Верующие УПЦ показали свою верность, несмотря на давление сторонников ПЦУ на работе, обиды и тяжелые обстоятельства», - рассказали в пресс-службе епархии.

По их словам, «сельский глава и сельсовет не захотели выделить землю под строительство нового храма УПЦ, но с Божьей милостью нашелся благодетель, который подарил приватизированный земельный участок с домом»

«Сейчас насчитывается примерно полсотни верных УПЦ в селе. С Божьей помощью и новым настоятелем, иереем Богданом Герасимчуком, будет возрождатся духовная жизнь», - отметили в Черновицко-Буковинской епархии.

Источник: Inpress.ua
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