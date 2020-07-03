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Ректор Почаевской духовной семинарии после операции нуждается в донорской крови

03.07.2020 / 17:38
Ректор Почаевской духовной семинарии после операции нуждается в донорской крови
Источник: Центр информации УПЦ
На сегодня 19 доноров уже сдали кровь, однако медики предупредили, что и в дальнейшем архиерей будет нуждаться в донорской помощи

После операции на сердце ректору Почаевской духовной семинари архиепископу Иову (Смакоузу) срочно нужна донорская кровь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на molodost.in.ua, 2 июля в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова архиепископу Иову прооперировали сердце, состояние тяжелое, плохие показатели крови.

«Очень просим откликнуться доноров со 2-й группой крови (A (II) Rh +). И просим молитв! Все детали сдачи можно узнать по телефону: 068 346 45 39, Ангелина», - сообщили в православном молодежном движении.

На сегодня 19 доноров уже сдали кровь, однако медики предупредили, что и в дальнейшем архиерей будет нуждаться в донорской помощи.

 Врачи пока не могут спрогнозировать, как долго пациент будет нуждаться в переливаниях крови.

Источник: Inpress.ua
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