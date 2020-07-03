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Стали известны три возможные кандидатуры на должность главы НБУ

03.07.2020 / 13:50
Собеседники в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Об этом сообщается в материале ЭП.

Владимир Лавренчук. Бывший глава правления "Райффайзен банка Аваль" уже был кандидатом на пост главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой. После 14 лет работы в "Райффайзен" банкир сообщал о заинтересованности в работе в наблюдательном совете одного из госбанков, но пока является безработным.

Кирилл Шевченко. Действующий руководитель государственного Укргазбанка. В интервью ЭП выражал несогласие с отдельными решениями Национального банка по укреплению курса гривны в 2019 году и медленного снижения учетной ставки.

Тимофей Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука и президент Киевской школы экономики. Профессор Питтсбургского университета в должности министра занимался вопросом открытия рынка земли, но в результате раскритиковал принятый нардепами законопроект.

Однако не исключено, что Яков Смолий еще может остаться на посту, если Банковая "сдастся" под натиском "аргументов" западных партнеров Украины и в первую очередь МВФ, который регулярно напоминает о сохранении независимости Нацбанка.

Так, один из приближенных к главе собеседников ЭП в Нацбанке отметил, что заявление Смолия - это в первую очередь "протест на действия правительства и депутатов".

Источник 

НБУ, Смолий
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