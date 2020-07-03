Послы G7 уже отреагировали на отставку Смолия

Об этом послы G7 сообщили в twitter

По их мнению, независимость Нацбанка является фундаментальным достижением для Украины. Именно это способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор.

Послы призвали не подрывать эту организацию, поскольку это ставит под угрозу проведение и поддержку реформ в Украине.

Напомним, глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

В Офисе президента отметили, что их безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка, о чем неоднократно отмечал президент Владимир Зеленский.

Члены Правления Национального банка отреагировали на отставку главы НБУ Якова Смолия и призвали президента, правительство и политиков дать возможность НБУ выполнять свои функции.

Ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на должности главы до конца своей каденции – 2025 года.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Недавно финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ. На это послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.

МВФ требует, чтобы НБУ оставался "островком стабильности" среди волн украинского политического океана.

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