Верующие УПЦ из Киева собрали помощь погорельцам Житомирщины

В УПЦ собрали очередную помощь для погорельцев Житомирщины.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Киевской митрополии, 11 июня духовенство Деснянского благочиния передало очередной гуманитарный груз в села Житомирской области, пострадавшие от лесных пожаров весной этого года.

Благочинный протоиерей Димитрий Григорак передал продукты питания и одежду для погорельцев клирику Овручской епархии УПЦ протоиерею Павлу Линнику, который духовно окормляет пострадавшие села Острова, Большая и Нижняя Рудня и Левковичи.

До конца недели помощь, переданную священником от имени Деснянского благочиния Киевской епархии, распределят между селами Островы, Большая и Нижняя Рудня и Левковичи.