Войти | Зарегистрироваться
16:00

среда,
27 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Минреинтеграции начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса

27.05.2020 / 15:23
Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса.

"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с целью обеспечения условий для возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, информирует о начале работы над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что при Минреинтеграции будет создана соответствующая межведомственная рабочая группа для разработки стратегии экономического восстановления Донбасса.

В связи с чем, письма с приглашением присоединиться к работе было направлено в 189 учреждений, среди которых: органы государственной власти (11 комитетов Верховной Рады, ОП, СНБО, НБУ, 8 министерств, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Донецкая и Луганская ОГА, военно-гражданская администрация (ВГА) г.Авдеевка и г.Торецк) - 28; органы местного самоуправления (местные советы и ОТГ) - 44; ассоциативные объединения - 37; научно-исследовательские учреждения - 22; международные организации - 7; общественные организации — 51.

Источник

Донбасс, Минреинтеграции, экономическое восстановление
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.