Полиция завершает расследование дела Шеремета – СМИ

Об этом сообщили собеседники "Слідство.Інфо"

Дословно: "На днях следователи по делу Шеремета работают допоздна. Они получили приказ сверху - завершать расследование. Также отмечено, что некоторые следователи не считают доказательства, собранные за последние месяцы, убедительными.

Несмотря на это, уже в ближайшие дни полиция объявит о завершении расследования. Далее материалы передадут в прокуратуру. И уже прокуратура будет решать, достаточно ли собранных доказательств для передачи дела в суд".

По данным издания, дело оставил прокурор Сергей Зузак, который все эти месяцы был главным в следствии.

Напомним: 21 мая всем трем подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета изменили подозрения - теперь следствие называет организаторами неустановленных лиц.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.

Суд арестовал Кузьменкои Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общалисьвсего несколько раз.

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