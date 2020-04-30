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Шмыгаль призывает не подгонять с выходом из карантина: опасно

30.04.2020 / 11:46
Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает не проводить акции протеста против карантина и напоминает, что ограничения будут ослаблять в случае снижения количества больных.

Об это шла речь в выступлении Шмыгаля на заседании Кабинета министров 29 апреля.

Прямая речь: "В последние дни в правительство поступает много обращений о необходимости ослабления карантина. Я хочу обратиться ко всем украинцам, особенно к представителям бизнеса. То, что у нас меньше больных по сравнению с другими странами, – это заслуга карантинных мероприятий и вашей ответственности в соблюдение этих мер.

Мы вовремя зашли в карантин, и вовремя из него выйдем. Безответственные призывы досрочно выйти из карантина подвергают всех украинцев опасности. Мы на самом деле понимаем, когда какие шаги нам нужно сделать. Мы озвучили план из 5 этапов выхода из карантина.

Сегодня мы примем решение об открытии и разрешении работы продуктовых и аграрных рынков, но с определенными условиями. На следующую среду мы также примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая определенные карантинные условия...

Я прошу политические силы и различные группы влияния не манипулировать этими вещами, не призывать к протестам и скоплениям – мы получим просто следующий этап заболеваемости. Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество больных не будет увеличиваться".

Премьер напомнил, что на первом этапе выхода из карантина планируется открыть парки, скверы, магазины торговли непродовольственными товарами, обслуживание на вынос в кафе и кофейнях.

Скорость послабления в других сферах и объектах будет зависеть от эпидемической ситуации. А она зависит от соблюдения эпидемиологических мероприятий, в частности, надо воздерживаться от массовых собраний.

Шмыгаль сообщил, что поручил всем министерствам и ведомствам разработать критерии для тех объектов, которые будут открываться, – чтобы понимать, при каких условиях пребывание людей на этих объектах не будет угрожать новой вспышкой коронавируса.

Утром 29 апреля под зданием Кабинета министров малые предприниматели собрались на акцию с требованием ослабить карантинные меры.

Напомним: Кабинет министров разработал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и предусматривает смягчение ограничений в зависимости от количества больных коронавирусом и эпидемической ситуации в целом.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или даже четвертому.

В то же время, и после ослабления карантина в случае увеличения количества больных правительство может возвращаться к более жестким ограничениям.

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акции протеста, коронавирус, карантин, Шмыгаль
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