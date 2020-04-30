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Кабмин готов к переговорам со странами, которые хотят пригласить украинских работников

30.04.2020 / 10:23
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

"Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Об этом сообщил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По его словам, важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев.

Премьер отметил, что координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"По состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии", - написал Шмыгаль.

Источник

Кабмин, рабочие, европейские страны
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